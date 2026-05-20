Ausblick: Lenovo Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lenovo Group lädt am 21.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,026 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 HKD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 19,27 Milliarden USD betragen, verglichen mit 132,13 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,131 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,880 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 80,42 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 538,33 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at