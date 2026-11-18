Lenovo Group Aktie
WKN: 894983 / ISIN: HK0992009065
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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Lenovo Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Lenovo Group stellt am 19.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,074 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lenovo Group einen Gewinn von 0,220 HKD je Aktie eingefahren.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 27,39 Milliarden USD für Lenovo Group, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 159,96 Milliarden HKD erzielt wurde.
15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,293 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,22 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 108,20 Milliarden USD, gegenüber 648,32 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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