Ausblick: Lenovo Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lenovo Group wird am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,717 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,13 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 9,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 20,65 Milliarden USD gegenüber 18,80 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,53 USD, gegenüber 2,26 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 78,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 69,09 Milliarden USD generiert wurden.

