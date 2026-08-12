Ausblick: Lenovo Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lenovo Group präsentiert in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,678 USD. Das entspräche einer Verringerung von 17,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,820 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 19,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 22,56 Milliarden USD gegenüber 18,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,13 USD im Vergleich zu 3,12 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 95,03 Milliarden USD, gegenüber 83,04 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at