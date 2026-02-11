Lenovo Group Aktie
WKN: 894983 / ISIN: HK0992009065
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Lenovo Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Lenovo Group äußert sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,036 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,440 HKD je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 20,58 Milliarden USD betragen, verglichen mit 146,13 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,127 USD, gegenüber 0,880 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 78,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 538,33 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
