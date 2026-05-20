Ausblick: Lenovo Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Lenovo Group lädt am 21.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,543 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Lenovo Group ein EPS von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 14,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 19,39 Milliarden USD gegenüber 16,98 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

19 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,62 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,26 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 80,56 Milliarden USD, gegenüber 69,09 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at