Ausblick: LENSAR stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LENSAR stellt am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass LENSAR im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,185 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,320 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,4 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,305 USD je Aktie, gegenüber -2,870 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 63,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 58,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at