Ausblick: LENSAR stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LENSAR wird sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,165 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll LENSAR nach den Prognosen von 2 Analysten 14,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,9 Millionen USD umgesetzt worden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,785 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,870 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 60,7 Millionen USD, gegenüber 58,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at