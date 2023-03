Ausblick: LENSAR stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LENSAR lässt sich am 16.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LENSAR die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,250 USD. Das entspräche einem Gewinn von 39,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,410 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll LENSAR in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 10,2 Millionen USD im Vergleich zu 11,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,867 USD, gegenüber -2,090 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 35,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 34,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at