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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Lenskart Solutions legt Quartalsergebnis vor

Lenskart Solutions stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten schätzen, dass Lenskart Solutions für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,590 INR je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 33,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,96 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Lenskart Solutions für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,96 Milliarden INR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,06 INR je Aktie, gegenüber 2,91 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 115,12 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 88,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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