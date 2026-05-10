LENZ Therapeutics Aktie
WKN DE: A407W6 / ISIN: US52635N1037
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: LENZ Therapeutics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
LENZ Therapeutics wird sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,048 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -3,927 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,850 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 24,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 19,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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