Ausblick: LENZ Therapeutics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LENZ Therapeutics wird sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,048 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -3,927 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,850 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 24,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 19,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at