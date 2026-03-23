LENZ Therapeutics Aktie
WKN DE: A407W6 / ISIN: US52635N1037
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23.03.2026 07:01:06
Ausblick: LENZ Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse
LENZ Therapeutics wird am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,908 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,548 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -2,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 19,5 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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23.03.26
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