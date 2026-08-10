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WKN DE: A407W6 / ISIN: US52635N1037

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: LENZ Therapeutics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

LENZ Therapeutics lädt am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,530 USD je Aktie erzielt worden.

LENZ Therapeutics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 52,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -4,492 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,850 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 19,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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