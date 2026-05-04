Leonardo DRS Aktie
WKN DE: A2QQ8Z / ISIN: US52661A1088
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Leonardo DRS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Leonardo DRS wird am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
10 Analysten schätzen, dass Leonardo DRS für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,205 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 824,8 Millionen USD gegenüber 799,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,03 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,91 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,65 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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