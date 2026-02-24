Ausblick: Leonardo DRS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Leonardo DRS wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,369 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 11,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,330 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Leonardo DRS 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 989,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Leonardo DRS 981,0 Millionen USD umsetzen können.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,09 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,58 Milliarden USD, gegenüber 3,23 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at