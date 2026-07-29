Ausblick: Leonardo DRS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Leonardo DRS wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,273 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Leonardo DRS 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 902,2 Millionen USD gegenüber 829,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,03 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,94 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,65 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at