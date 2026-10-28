Leonardo DRS Aktie
WKN DE: A2QQ8Z / ISIN: US52661A1088
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Leonardo DRS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Leonardo DRS wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,354 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Leonardo DRS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,03 Milliarden USD gegenüber 960,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,39 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 3,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,65 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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