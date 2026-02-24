Ausblick: Leons Furniture zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Leons Furniture lädt am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,768 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Leons Furniture noch ein Gewinn pro Aktie von 0,990 CAD in den Büchern gestanden.

Leons Furniture soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 688,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 666,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,32 CAD, gegenüber 2,26 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 2,59 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,50 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at