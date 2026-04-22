Lepu Medical Technology Aktie

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WKN DE: A1C760 / ISIN: CNE100000H44

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Lepu Medical Technology (Beijing) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lepu Medical Technology (Beijing) gibt am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,069 CNY gegenüber -0,300 CNY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,67 Milliarden CNY – ein Plus von 26,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lepu Medical Technology (Beijing) 1,32 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,582 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,130 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 6,62 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 6,05 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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