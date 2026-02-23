Leroy Seafood Group ASA Aktie

Leroy Seafood Group ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 570796 / ISIN: NO0003096208

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Leroy Seafood Group ASA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Leroy Seafood Group ASA wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,617 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,70 NOK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Leroy Seafood Group ASA in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,68 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 8,08 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 8,48 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,31 NOK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,49 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 33,46 Milliarden NOK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 31,12 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Leroy Seafood Group ASA

Analysen zu Leroy Seafood Group ASA

Aktien in diesem Artikel

Leroy Seafood Group ASA

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

