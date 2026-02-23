Leroy Seafood Group ASA Aktie
Ausblick: Leroy Seafood Group ASA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Leroy Seafood Group ASA wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,617 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,70 NOK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Leroy Seafood Group ASA in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,68 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 8,08 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 8,48 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,31 NOK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,49 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 33,46 Milliarden NOK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 31,12 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
