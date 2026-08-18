Leroy Seafood Group ASA Aktie
WKN: 570796 / ISIN: NO0003096208
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18.08.2026 07:01:06
Ausblick: Leroy Seafood Group ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Leroy Seafood Group ASA wird am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,606 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 NOK je Aktie vermeldet.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,70 Milliarden NOK – das wäre ein Abschlag von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,83 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,98 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 0,610 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,10 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 34,35 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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