Leroy Seafood Group ASA Aktie

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WKN: 570796 / ISIN: NO0003096208

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Leroy Seafood Group ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Leroy Seafood Group ASA äußert sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,730 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Leroy Seafood Group ASA ein EPS von -0,640 NOK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,17 Prozent auf 8,12 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte Leroy Seafood Group ASA noch 7,95 Milliarden NOK umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,56 NOK, gegenüber 0,610 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 35,96 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 34,35 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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