Ausblick: Leslies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Leslies wird am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,271 USD gegenüber -4,800 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 158,4 Millionen USD gegenüber 175,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,59 Prozent.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,188 USD, gegenüber -25,570 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at