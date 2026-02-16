Leslie's Aktie
WKN DE: A41GEG / ISIN: US5270642086
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Leslies gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Leslies wird am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,271 USD gegenüber -4,800 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 158,4 Millionen USD gegenüber 175,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,59 Prozent.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,188 USD, gegenüber -25,570 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,24 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
