Ausblick: Leslies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Leslies wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -4,500 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -5,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,48 Prozent auf 162,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 177,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,333 USD, gegenüber -25,570 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at