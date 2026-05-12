Leslie's Aktie
WKN DE: A41GEG / ISIN: US5270642086
|
12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Leslies gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Leslies wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -4,500 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -5,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,48 Prozent auf 162,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 177,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,333 USD, gegenüber -25,570 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,24 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leslie's Inc Registered Shs
|
12.05.26
|Ausblick: Leslies gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Leslies gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Leslies gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
01.12.25