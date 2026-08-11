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WKN DE: A41GEG / ISIN: US5270642086

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Leslies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Leslies wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,86 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 503,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 500,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,040 USD im Vergleich zu -25,570 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,18 Milliarden USD, gegenüber 1,24 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

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