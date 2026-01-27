Levi Strauss Aktie

Levi Strauss

WKN DE: A2PFHR / ISIN: US52736R1023

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Levi Strauss legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Levi Strauss wird am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.11.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,391 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,84 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Levi Strauss für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,71 Milliarden USD aus.

14 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,33 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 6,23 Milliarden USD, gegenüber 6,36 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

