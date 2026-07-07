Levi Strauss Aktie

Levi Strauss für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PFHR / ISIN: US52736R1023

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07.07.2026 07:01:06

Ausblick: Levi Strauss veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Levi Strauss wird am 08.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,244 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 43,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,170 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 5,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,52 Milliarden USD gegenüber 1,45 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,70 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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