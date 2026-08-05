Lexicon Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A14SSK / ISIN: US5288723027
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Lexicon Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Lexicon Pharmaceuticals wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,050 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 86,18 Prozent auf 4,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,159 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,140 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 38,2 Millionen USD, gegenüber 49,8 Millionen USD im Vorjahr.
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