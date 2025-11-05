Ausblick: Lexicon Pharmaceuticals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lexicon Pharmaceuticals wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,066 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lexicon Pharmaceuticals noch -0,180 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Lexicon Pharmaceuticals im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 165,71 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,193 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,630 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 39,6 Millionen USD, gegenüber 31,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at