Ausblick: Lexicon Pharmaceuticals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lexicon Pharmaceuticals gibt am 05.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,069 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 88,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,167 USD, gegenüber -0,630 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 47,5 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 31,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at