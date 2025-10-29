Ausblick: Lexington Realty Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lexington Realty Trust äußert sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,010 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lexington Realty Trust noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 85,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 83,6 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,106 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,130 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 338,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 358,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

