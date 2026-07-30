Ausblick: LG Chem legt Quartalsergebnis vor

LG Chem wird am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -41,503 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5549,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Plus von 19,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 13.603,20 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 11.417,71 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2426,40 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -23244,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 53.586,76 Milliarden KRW, gegenüber 45.932,17 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at