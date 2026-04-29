Ausblick: LG Chem mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LG Chem präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -4641,885 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei LG Chem noch ein Verlust pro Aktie von -1374,000 KRW in den Büchern gestanden.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.171,02 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei LG Chem für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 11.187,34 Milliarden KRW aus.

Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -717,268 KRW, gegenüber -23244,000 KRW je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 24 Analysten durchschnittlich 49.055,20 Milliarden KRW im Vergleich zu 45.932,17 Milliarden KRW im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at