LG Chem Aktie

LG Chem für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659109 / ISIN: KR7051910008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 07:01:06

Ausblick: LG Chem mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LG Chem präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -4641,885 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei LG Chem noch ein Verlust pro Aktie von -1374,000 KRW in den Büchern gestanden.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.171,02 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei LG Chem für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 11.187,34 Milliarden KRW aus.

Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -717,268 KRW, gegenüber -23244,000 KRW je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 24 Analysten durchschnittlich 49.055,20 Milliarden KRW im Vergleich zu 45.932,17 Milliarden KRW im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LG Chem Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu LG Chem Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LG Chem Ltd 407 500,00 3,43% LG Chem Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen