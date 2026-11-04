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WKN: 659109 / ISIN: KR7051910008

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: LG Chem präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LG Chem präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -345,090 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1520,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll LG Chem 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 15.050,86 Milliarden KRW verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 34,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte LG Chem 11.196,17 Milliarden KRW umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1879,834 KRW im Vergleich zu -23244,000 KRW im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 56.744,02 Milliarden KRW, gegenüber 45.932,17 Milliarden KRW im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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