Ausblick: LG Chem veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

LG Chem wird sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4741,49 KRW je Aktie gegenüber 6954,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

17 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 10.673,05 Milliarden KRW – das würde einem Abschlag von 15,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 12.670,40 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2097,32 KRW, wohingegen im Vorjahr noch -19600,000 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45.608,69 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 48.916,10 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at