Ausblick: LG Chem zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LG Chem wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -4641,885 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei LG Chem noch ein Verlust pro Aktie von -1374,000 KRW in den Büchern gestanden.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.171,02 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei LG Chem für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 11.187,34 Milliarden KRW aus.

Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -717,268 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -23244,000 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 24 Analysten von durchschnittlich 49.055,20 Milliarden KRW aus, nachdem im Vorjahr 45.932,17 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at