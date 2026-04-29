LG Chem Aktie
WKN: 676162 / ISIN: KR7051911006
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: LG Chem zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
LG Chem wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -4641,885 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei LG Chem noch ein Verlust pro Aktie von -1374,000 KRW in den Büchern gestanden.
19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.171,02 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei LG Chem für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 11.187,34 Milliarden KRW aus.
Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -717,268 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -23244,000 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 24 Analysten von durchschnittlich 49.055,20 Milliarden KRW aus, nachdem im Vorjahr 45.932,17 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LG Chem Ltd Pfd Shs Issue 01
|
29.04.26
|Ausblick: LG Chem zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: LG Chem legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu LG Chem Ltd Pfd Shs Issue 01
Aktien in diesem Artikel
|LG Chem Ltd Pfd Shs Issue 01
|194 000,00
|2,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: Wall Street im Plus -- ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.