Ausblick: LG CNS präsentiert Quartalsergebnisse

LG CNS präsentiert am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1631,66 KRW. Das entspräche einem Zuwachs von 19,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1360,78 KRW erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll LG CNS in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,81 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2.121,60 Milliarden KRW im Vergleich zu 2.024,21 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4301,82 KRW im Vergleich zu 3762,28 KRW im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 6.308,82 Milliarden KRW, gegenüber vorherig erwirtschafteten 5.982,63 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at