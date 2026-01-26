LG CNS Aktie

LG CNS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4120J / ISIN: KR7064400005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 07:01:06

Ausblick: LG CNS präsentiert Quartalsergebnisse

LG CNS präsentiert am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1631,66 KRW. Das entspräche einem Zuwachs von 19,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1360,78 KRW erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll LG CNS in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,81 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2.121,60 Milliarden KRW im Vergleich zu 2.024,21 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4301,82 KRW im Vergleich zu 3762,28 KRW im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 6.308,82 Milliarden KRW, gegenüber vorherig erwirtschafteten 5.982,63 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LG CNS Co., Ltd. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu LG CNS Co., Ltd. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LG CNS Co., Ltd. Registered Shs 73 700,00 8,38% LG CNS Co., Ltd. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen