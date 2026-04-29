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WKN DE: A4120J / ISIN: KR7064400005

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: LG CNS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LG CNS lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 656,79 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 601,98 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll LG CNS nach den Prognosen von 5 Analysten 1.286,83 Milliarden KRW umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.211,38 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5046,07 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4549,00 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6.524,97 Milliarden KRW, gegenüber 6.129,54 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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