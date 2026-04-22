Ausblick: LG Display gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LG Display wird am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -12,154 KRW. Das entspräche einem Gewinn von 97,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -525,000 KRW erwirtschaftet wurden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,74 Prozent auf 5.656,24 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.065,30 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1277,02 KRW, wohingegen im Vorjahr noch 453,00 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25.978,61 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 25.810,08 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at