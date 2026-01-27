LG Display Aktie

LG Display für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B68X / ISIN: KR7034220004

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: LG Display informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

LG Display lässt sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LG Display die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 504,40 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1875,000 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,09 Prozent auf 7.198,99 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte LG Display noch 7.832,87 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1749,09 KRW, gegenüber -5438,000 KRW je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 25.865,52 Milliarden KRW im Vergleich zu 26.615,35 Milliarden KRW im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu LG Display Co Ltd

Analysen zu LG Display Co Ltd

Aktien in diesem Artikel

LG Display Co Ltd

