LG Electronics Aktie

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WKN: 576798 / ISIN: US50186Q2021

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: LG Electronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LG Electronics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,04 USD aus. Im letzten Jahr hatte LG Electronics einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 12,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 17,78 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,81 Milliarden USD umgesetzt.

20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,56 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 70,29 Milliarden USD, gegenüber 62,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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