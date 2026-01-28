LG ENERGY SOLUTION Aktie

LG ENERGY SOLUTION für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DCWX / ISIN: KR7373220003

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: LG ENERGY SOLUTION stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LG ENERGY SOLUTION stellt am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -691,256 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2905,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 25 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,97 Prozent auf 5.872,80 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte LG ENERGY SOLUTION noch 6.451,16 Milliarden KRW umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 31 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -884,914 KRW je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -4354,000 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich auf 23.537,38 Milliarden KRW, gegenüber 25.619,59 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu LG ENERGY SOLUTION LTD. Registered Shs

Analysen zu LG ENERGY SOLUTION LTD. Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

LG ENERGY SOLUTION LTD. Registered Shs 431 000,00 5,51% LG ENERGY SOLUTION LTD. Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

