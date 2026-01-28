LG ENERGY SOLUTION Aktie
WKN DE: A3DCWX / ISIN: KR7373220003
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: LG ENERGY SOLUTION stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
LG ENERGY SOLUTION stellt am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -691,256 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2905,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 25 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,97 Prozent auf 5.872,80 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte LG ENERGY SOLUTION noch 6.451,16 Milliarden KRW umgesetzt.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 31 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -884,914 KRW je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -4354,000 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich auf 23.537,38 Milliarden KRW, gegenüber 25.619,59 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
