Ausblick: LG Household Health Care gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LG Household Health Care äußert sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -357,192 KRW. Das entspräche einem Gewinn von 93,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -5110,000 KRW erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll LG Household Health Care in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1.534,74 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren noch 1.609,92 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8870,83 KRW. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11281,00 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 6.452,56 Milliarden KRW aus, nachdem im Zeitraum zuvor 6.811,92 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at