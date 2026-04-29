LG Household & Health Care Aktie

LG Household & Health Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 658919 / ISIN: KR7051900009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 07:01:06

Ausblick: LG Household Health Care legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LG Household Health Care lädt am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3351,67 KRW je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte LG Household Health Care 5860,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1.586,18 Milliarden KRW – das würde einem Abschlag von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.697,88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9227,23 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5980,000 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 6.366,15 Milliarden KRW aus, nachdem im Vorjahr 6.355,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LG Household & Health Care Ltd

mehr Nachrichten