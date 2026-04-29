Ausblick: LG Household Health Care legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LG Household Health Care lädt am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3351,67 KRW je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte LG Household Health Care 5860,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1.586,18 Milliarden KRW – das würde einem Abschlag von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.697,88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9227,23 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5980,000 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 6.366,15 Milliarden KRW aus, nachdem im Vorjahr 6.355,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at