Ausblick: LG Household Health Care legt Quartalsergebnis vor

LG Household Health Care präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3351,67 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5873,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,58 Prozent auf 1.586,18 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.697,88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9095,29 KRW aus. Im Vorjahr waren -5930,000 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 6.362,40 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 6.355,49 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at