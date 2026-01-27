Ausblick: LG Household Health Care präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LG Household Health Care lädt am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -357,192 KRW aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 92,99 Prozent erhöht. Damals waren -5097,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll LG Household Health Care nach den Prognosen von 11 Analysten im Schnitt 1.534,74 Milliarden KRW umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.609,92 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8825,16 KRW. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11331,00 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 6.450,06 Milliarden KRW aus, nachdem im Zeitraum zuvor 6.811,92 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at