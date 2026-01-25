LG Innotek Aktie

WKN DE: A0RA5T / ISIN: KR7011070000

25.01.2026 07:01:06

Ausblick: LG Innotek zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LG Innotek gibt am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 11052,37 KRW. Dies würde einem Zuwachs von 144,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem LG Innotek 4518,00 KRW je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll LG Innotek nach den Prognosen von 24 Analysten 7.565,16 Milliarden KRW umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.626,85 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19566,36 KRW je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 18985,00 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 26 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 21.858,14 Milliarden KRW, gegenüber 21.200,75 Milliarden KRW im Fiskalvorjahr.

Aktien in diesem Artikel

LG Innotek Co Ltd 283 000,00 1,43%

