Ausblick: LG öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LG wird am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 2581,37 KRW. Das entspräche einem Zuwachs von 7,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2399,00 KRW erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 19,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2.004,52 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.682,74 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8541,97 KRW, gegenüber 3712,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 8.096,75 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 6.958,50 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at