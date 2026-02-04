LG Aktie
Ausblick: LG öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
LG wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 3231,87 KRW. Im Vorjahresquartal waren -2523,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2.380,40 Milliarden KRW – das würde einem Zuwachs von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2.269,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8102,19 KRW, während im vorherigen Zeitraum noch 3762,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 8.044,04 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 6.958,50 Milliarden KRW waren.
