Ausblick: LG öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LG wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 3231,87 KRW. Im Vorjahresquartal waren -2523,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2.380,40 Milliarden KRW – das würde einem Zuwachs von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2.269,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8102,19 KRW, während im vorherigen Zeitraum noch 3762,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 8.044,04 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 6.958,50 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at