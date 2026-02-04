LG Aktie

LG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 956139 / ISIN: KR7003550001

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: LG präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LG wird am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 3231,87 KRW je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte LG -2523,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2.380,40 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.269,49 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8102,19 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3712,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 8.044,04 Milliarden KRW, gegenüber 6.958,50 Milliarden KRW im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

LG Corp

LG Corp 92 800,00 -0,75%

